Telecom Italia: salgono le quotazioni Gubitosi, ma società frena: 'in corso attività preparatorie'

Titta Ferraro 15 novembre 2018 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

"In merito alla nomina del nuovo amministratore delegato di Tim, l'azienda informa che le attività volte alla preparazione delle deliberazioni che saranno assunte dal consiglio di amministrazione del prossimo 18 novembre sono in corso", si legge in una breve nota diffusa da TIM a seguito della riunione odierna del Comitato nomine e remunerazioni.Nelle ultime ore sono salite prepotentemente le quotazioni di Luigi Gubitosi, ex ad di Wind e dg Rai, come possibile successore di Amos Genish nel ruolo di amministratore delegato. L'altro nome caldo era quello di Alfredo Altavilla, membro dell'attuale cda di Tim ed ex braccio destro di Marchionne in FCA.