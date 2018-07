Telecom Italia sale di oltre il 4% a Piazza Affari, Governo riapre dossier rete fissa

Daniela La Cava 27 luglio 2018 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia indossa la maglia di miglior titolo del Ftse Mib, con in rialzo di oltre il 4% a 0,651 euro. Oggi gli analisti di Equita hanno confermato il rating buy sul titolo del gruppo guidato da Amos Genish, con un target di 0,85 euro, e hanno posto l'accento sulla nuova offerta presentata da Iliad e sugli ultimi commenti del vice premier, Luigi Di Maio, che evidenziano come "il tema rete sia una priorità del governo, dopo una fase interlocutoria causata dal cambio di esecutivo". Su quest'ultimo dossier, Equita segnala che "il governo guarda con favore al supporto all’infrastruttura broadband e al modello wholesale only di Open Fiber e guarda con interesse a progetti di creazione di un operatore unico".Per quanto riguarda Iliad "ieri ha presentato la nuova offerta per i prossimi 500mila clienti: l’offerta prevede un ampliamento del pacchetto dati a 40 GB a fronte di un prezzo di 6,99 euro (da 5,99 euro) oltre a un upfront di 9,99 euro - sottolineano dalla sim milanese -. L’offerta rimane commercialmente molto attraente, ma è interessante vedere implementata una strategia 'more for more' meno destabilizzante per il mercato rispetto a una logica di puro prezzo. Sul fronte della distribuzione, il Mise sta verificando che le macchine per la distribuzione delle sim rispettino gli obblighi della legge Pisanu, come contestato dagli altri operatori".