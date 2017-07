Telecom Italia sale a Piazza Affari: oggi Cda decisivo per sorti Cattaneo

Alessio Trappolini 24 luglio 2017 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

Occhi puntati su Telecom Italia questa mattina in Borsa. Oggi si riunisce il Cda per decidere le sorti di Flavio Cattaneo, attuale amministratore delegato del gruppo, e la somma da versare per la sua eventuale buonuscita. Sono attesi giovedì 27 i conti del secondo trimestre del 2017. In questo quadro il titolo mostra un rialzo dell’1,55 a 0,825 euro, fra i migliori del listino principale tricolore.