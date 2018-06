Telecom Italia risale dai minimi, attesa per Agcom su separazione rete

Titta Ferraro 6 giugno 2018 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia azzera le perdite e si porta a 0,687 euro dopo una prima parte di giornata difficile con titolo sceso fino a 0,67 euro, sui minimi a 4 mesi. Il titolo scivolato all'indietro del 21% nell'ultimo mese.Oggi è attesa per la riunione dell'Agcom che effettuerà un'analisi preliminare del progetto di separazione legale volontaria della rete di accesso fissa di Tim. Il progetto di Tim è completare la separazione quest'anno. L’Agcom dovrà valutare se il progetto garantisce la parità di condizioni di accesso a tutti gli operatori."Commenti a supporto del progetto da parte del regolatore e del governo appena insediato (su cui la stampa parla di braccio di ferro tra Lega e M5S per la posizione di sottosegretario alle TLC) potrebbero riportare l'attenzione su questo importante catalyst", sottolineano oggi gli analisti di Equita. "Da chiarire in particolare il tipo di regolamentazione e la tempistica", aggiunge Equita che ha rating Buy su Telecom Italia con target price a 0,92 euro.