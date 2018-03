Telecom Italia: ricavi 2017 in linea con stime, ebitda giù del 2,6%. Dividendo solo per le azioni risparmio

Titta Ferraro 7 marzo 2018 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia ha chiuso il 2017 con ricavi consolidati per 19,8 miliardi, in crescita del 4,2% (+2,7% la variazione organica). Dato sostanzialmente in linea con il consensus (19,77 mld). L'Ebitda è sceso del 2,6% a 7,8 miliardi, con una marginalità scesa dal 42,1% al 39,3%, mentre in termini organici l'Ebitda scende del 3,7% e la marginalità diminuisce di 2,6 punti percentuali. L'Ebit, pari a 3,3 miliardi, si riduce dell'11,6%. L'utile netto scende da 1,8 a 1,1 miliardi complici oneri netti non ricorrenti per 714 milioni.All'assemblea del prossimo 24 aprile verrà proposta l'approvazione di un dividendo solo per le azioni di risparmio, pari a 2,75 centesimi per azione.