Telecom Italia: raggiunto accordo strategico con fornitori tlc

Daniela La Cava 3 luglio 2018 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia ha siglato un accordo strategico con i principali fornitori del settore delle telecomunicazioni. In una nota stampa il gruppo guidato da Amos Genish ricorda che "l’intesa rientra nel progetto di ottimizzazione delle forniture previsto nel piano strategico DigiTim presentato lo scorso marzo e dovrebbe portare numerose efficienze sia in conto economico sia per la programmazione e l’implementazione delle varie commesse per lo sviluppo della Rete in Fibra in Italia".Il contratto, che avrà una durata variabile tra i 3 e i 5 anni a partire dal 2019, è stato siglato con Sirti, Sielte, Ceit, Sittel, Valtellina, Site, e include la manutenzione, la costruzione di una parte della Rete in Fibra e in rame e la consegna del servizio al cliente finale. Restano confermati i risultati economici di risparmio definiti per Tim già per il 2018. "Siamo particolarmente soddisfatti dell’intesa con i nostri partner – ha dichiarato Amos Genish – che dimostra come siamo sulla buona strada nell’implementazione del nostro piano strategico e che prevede, tra l’altro, una maggiore produttività e migliori servizi per i nostri clienti".