Telecom Italia, più vicina la separazione delle rete? Titolo in deciso rialzo a Piazza Affari

Valeria Panigada 30 gennaio 2018 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Sarebbe più vicino lo scorporo volontario della rete in Telecom Italia. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Il Messaggero, la società delle telecomunicazioni avrebbe presentato ieri all'Authority delle Comunicazioni un piano per conferire l'ultimo miglio dell'infrastruttura telefonica (sia in rame sia in fibra ottica) a un veicolo controllato al 100% da Tim. All'autorità verrebbe riservato un membro del consiglio della nuova società. Alò momento si tratterebbe soltanto di una ipotesi, che deve convincere il presidente dell'Autorità , Angelo Marcello Cardani, e i consiglieri. secondo l'indiscrezione, il progetto dovrà essere presentato anche al governo, in un incontro già programmato per il prossimo 7 febbraio, tra l'amministratore delegato di Telecom Italia, Amos Genish, e il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. L'ipotesi scalda il titolo a Piazza Affari: in una seduta avviata sotto la parità, l'azione Telecom Italia si muove in controtendenza, balzando in testa al Ftse Mib con un rialzo dell'1,43%.