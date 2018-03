Telecom Italia: piano 2018-2020 vede ricavi stabili ed ebitda in lieve crescita in Italia

Titta Ferraro 7 marzo 2018 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Stabilità dei ricavi ed ebitda con crescita "low-single digit" nel periodo 2017-2020. Per il 2018 confermata la stima di una significativa riduzione del rapporto debito/ebitda a circa 2,7 volte e una sua costante diminuzione nel 2019 e nel 2020. L'equity free cash flow consolidato è atteso in costante crescita nel triennio per un totale cumulato di circa 4,5 mld. In Italia le linee UBB Fisse (retail e wholesale) attese salire a circa 9 milioni a fine piano, mentre per il Brasile attesa una crescita dei ricavi da servizi e dei margini.