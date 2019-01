Telecom Italia, nuovo cda in agenda oggi: si potrebbe valutare anche dossier Persidera (stampa)

Daniela La Cava 17 gennaio 2019 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

A distanza di qualche giorno dal consiglio di amministrazione di Telecom Italia che ha convocato per il prossimo 29 marzo l'assemblea per l’esame del bilancio e gli argomenti richiesti dal socio Vivendi, ovvero la revoca di 5 consiglieri nominati nella lista del fondo attivista Elliott, oggi torna a riunirsi il board del gruppo guidato da Luigi Gubitosi. Secondo indiscrezioni stampa, tra cui quelle riportate da Radiocor, nella riunione odierna Telecom potrebbe prendere in considerazione anche il dossier Persidera. E tra le ipotesi che circolano c'è quella che venga messa in discussione la possibilità di cedere l'asset.