Telecom Italia: nominato Luigi Gubitosi come nuovo amministratore delegato

Valeria Panigada 19 novembre 2018 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo amministratore delegato di telecom Italia è Luigi Gubitosi. Nella riunione di ieri, il consiglio di amministrazione del gruppo telefonico ha nominato Gubitosi come nuovo ceo e direttore generale, condividendo la raccomandazione del comitato nomine e remunerazione. La nomina di Gubitosi era attesa dal mercato, dopo le ultime indiscrezioni, che lo vedevano avvantaggiato su Alfredo Altavilla, l’altro nome forte in lizza per la guida di Tim.Gubitosi ha così preso il posto di Amos Genish, sfiduciato dal cda lo scorso 13 novembre, e riceverà un trattamento economico corrispondente a quello già attribuito al suo predecessore, in linea con la politica di remunerazione di Telecom Italia.