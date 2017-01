Telecom Italia: lanciato bond da 1 mld , cedola al 2,5%

Titta Ferraro 12 gennaio 2017 - 18:38

Telecom Italia ha concluso oggi il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1 miliardo di euro, destinata ad investitori istituzionali. L’emissione, con durata sei ani e mezzo, è stata prezzata a un rendimento inferiore rispetto a quanto inizialmente indicato al mercato, fissando la cedola al 2,5%, la più bassa di sempre tra i bond in Euro non convertibili emessi dal Gruppo.

La nota di Telecom Italia rimarca come il rendimento dell’emissione, pari a 2,622%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine settembre 2016 si attestava al 5,1%.