Telecom Italia: ipotesi scorporo e successiva quotazione della rete prende sempre più corpo

Titta Ferraro 22 marzo 2018 - 16:11

MILANO (Finanza.com)

La giornata difficile per i mercati influenza anche Telecom Italia (-1,3% a 0,7846 euro) che rimane al centro delle attenzioni con le ultime indiscrezioni relative allo scorporo della rete. Nel giorno del cda della tlc italiana, diverse fonti stampa vedono all'orizzonte un'accelerazione sul fronte scorporo della rete che dovrebbe essere seguito dalla quotazione in Borsa della nuova società (NetCo). Una proposta definitiva all’autorità delle comunicazioni sarà presentata nei prossimi giorni.Telecom Italia deve prendere atto anche del sostegno arrivato da parte del governo alle proposte del fondo Elliott, a partire proprio dallo scorporo della rete. Mediobanca Securities rimarca come da Regno Unito e Stati Uniti sia emerso un elevato da parte dei fondi in caso di quotazione della rete.