Telecom Italia in vetta al Ftse Mib, da piano esuberi risparmi per 400 mln l'anno

8 gennaio 2018 - 15:11

Scatto a Piazza Affari per Telecom Italia che sale di oltre il 2% a quota 0,7555 euro. Le ultime indiscrezioni vedono in fase di definizione il piano di esuberi della maggiore tlc italiana. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il piano consentirebbe risparmi per 400 milioni di euro annui.Il piano che verrà presentato ai sindacati prevedrebbe circa 5.000 esuberi e 2.000 assunzioni di giovani, con quindi un impatto netto di circa 3.000 persone nel triennio. "Si tratterebbe di una conferma del trend del periodo 2015-2017 (personale domestico calato da 53K a 50K unità)", rimarca Equita Sim.