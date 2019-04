Telecom Italia in rosso a Piazza Affari: mercato torna razionale dopo la guerra dei prezzi (analisti)

Alessandra Caparello 12 aprile 2019 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

In rosso oggi a Piazza Affari il titolo Telecom Italia che al momento della scrittura segna un -0,98% a 0,512 euro. Mediobanca assegna un giudizio outperform con target price a 0,76 euro. Secondo gli analisti di Piazzetta Cuccia i prezzi delle offerte sul mobile recuperano razionalità dopo la guerra dei prezzi.Il riferimento è alla promozione di Iliad a 9,99 euro al mese per traffico voce ed sms senza limiti e 70 gb di traffico contro la precedente a 7,9 euro al mese con 50 GB. Iliad sta così iniziando ad aumentare i prezzi cambiando le regole del gioco. I broker ricordano le nuove offerte di altri operatori come ho. mobile (ora a 11,99 €/mese dai 7,99 € della scorsa estate) e Kena (12,99 €). Il mercato nel suo complesso sta diventando molto più razionale e rappresenta un segnale incoraggiante per il futuro, anche se l'impatto sulle finanze delle aziende sarà visibile fra un paio di trimestri, dopo l'estate, ad avviso degli analisti.