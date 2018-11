Telecom Italia: idea spin-off servizi infiamma mercato, possibile anche l'Ipo

Titta Ferraro 23 novembre 2018 - 19:45

MILANO

Si aprono nuovi possibili scenari per Telecom Italia. Le indiscrezioni stampa odierne vedono la possibilità di un accantonamento dell’ipotesi scorporo della rete e l'apertura di un dossier che prevede lo spin-off della società dei servizi. Secondo gli analisti di Equita i passaggi tecnici della complessa operazione possono suggerire uno o l’altro dei due scenari, ma il risultato finale non è molto differente per il mercato.Mercato che oggi ha premiato il titolo Tim con un balzo del 2,9% a 0,5472 euro.Nel caso si andasse avanti con questo nuovo scenario prospettato da Il Sole 24 Ore, potrebbe profilarsi anche la quotazione della società dei servizi. Le indiscrezioni riportate in giornata dall'agenzia Radiocor dettagliano uno scenario con lo spin off che non riguarderebbe dunque l’infrastruttura ma per l’appunto la ServCo, ovvero lo staff, gli amministrativi, il commerciale. Una newco con circa 12mila dei quasi 50mila dipendenti Telecom in Italia. La newco che nascerebbe potrebbe essere aperta ad alleanze e, in un secondo momento, una volta valorizzata, potrebbe anche essere quotata in Borsa.