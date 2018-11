Telecom Italia: forte attesa per nomina ad, in corsa anche lo spagnolo Gilperez

Titta Ferraro 16 novembre 2018 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Conto allo rovescia in vista della nomina del nuovo amministratore delegato di Telecom Italia. Il cda della tlc italiana è previsto domenica con Luigi Gubitosi, ex ad di Wind e dg Rai, che fino a ieri era dato come come candidato numero uno alla successione di Amos Genish nel ruolo di amministratore delegato. L'altro nome forte è Alfredo Altavilla.Dalla Spagna oggi rimbalza però la voce del possibile inserimento di un terzo incomodo. Il quotidiano spagnolo El Economista riporta che tra i nomi presi in considerazione dal Comitato nomine e remunerazioni di Tim c'è anche Luis Miguel Gilperez, ex presidente di Telefonica Espagna.A Piazza Affari il titolo Tim sale dello 0,77% a 0,5204 euro.