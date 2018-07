Telecom Italia: debole a Piazza Affari, Credit Suisse lima target price a 0,70 euro

Daniela La Cava 9 luglio 2018 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Seduta debole a Piazza Affari per Telecom Italia, con il titolo che cede lo 0,4% a 0,652 euro ad azione. Gli analisti di Credit Suisse indicano un rating neutral, e rivedono al ribasso del 2% le previsioni sull'Ebitda per il 2018/2019 e il target price che scende da 0,85 a 0,70 euro. Sebbene veda un potenziale upside del titolo dopo le recenti performance, il broker svizzero rimane neutral in scia ai venti contrari che aleggiano sui risultati del gruppo. Credit Suisse parla inoltre del rischio di una guerra dei prezzi dopo la presentazione delle offerte di Iliad sul mercato italiano, con Vodafone che ha lanciato Ho. e le nuove offerte di Tim. "Queste offerte sono delle promozioni, ma il rischio è che diventino permanenti, portando a una maggiore pressione sull'Arpu (average revenue per user, n.d.r)", scrivono nel report.