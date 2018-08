Telecom Italia: da passaggio a Full IP possibili 700 milioni di risparmi (stampa)

Valeria Panigada 29 agosto 2018 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Il processo di ammodernamento della rete fissa verso la rete integrata Full IP porterà 700 milioni di euro di risparmi per Telecom Italia. Lo ha riportato Il Sole 24 Ore. Il progetto non è nuovo per Tim (è stato avviato nel 2017) ma rappresenterebbe una delle maggiori opportunità di efficienza per il gruppo delle tlc, legate alla dismissione di buona parte delle oltre 10.000 centrali entro il 2024. Il passaggio verso la rete Full IP basata sulla fibra ottica permetterebbe infatti di ridurre i costi energetici e immobiliari del gruppo. "Tim ha alcuni vincoli normativisulla rapidità di decommissioning delle centrali e sta cercando di rinegoziarli con l'autorità - ricordano oggi gli analisti di Equita che mantengono un giudizio buy sul titolo Telecom - I risultati di questa negoziazione però pensiamo che saranno noti solo a inizio 2019 con il completamento della review regolatoria".