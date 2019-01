Telecom Italia: convocata l'assemblea il 29 marzo su richieste Vivendi

Titta Ferraro 14 gennaio 2019 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Si terrà il 29 marzo 2019 l'attesa assemblea Telecom Italia per l’esame del bilancio e gli argomenti richiesti dal socio Vivendi, ossia la revoca di 5 consiglieri nominati nella lista del fondo attivista Elliott (Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti).Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha accolto la richiesta del socio Vivendi con conseguente inserimento degli argomenti di cui il socio ha sollecitato la trattazione nell’agenda di un’Assemblea da tenersi, in unica convocazione, il giorno 29 marzo 2019, che viene altresì contestualmente chiamata ad esaminare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 e la relazione sulla remunerazione.Verrà accelerato il calendario sociale con riferimento al Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio e all’Assemblea Ordinaria. Di contro, in mancanza dei risultati 2018, sarà eventualmente inserito successivamente l’agenda assembleare il tema della distribuzione del dividendo, che sarà deciso una volta disponibile il progetto di bilancio, il cui esame è anticipato dal 26 febbraio (come da calendario finanziario già comunicato) al 21 febbraio 2019.