Telecom Italia: cala la tensione in Borsa, S&P vede miglioramenti delle performance operative

Alessio Trappolini 13 luglio 2017 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

Partenza tonica in Borsa questa mattina per Telecom Italia. Dopo circa un’ora dall’avvio delle contrattazioni alla Borsa di Milano il titolo mostra un rialzo di circa 1,30 punti a 0,816 euro.Ieri l’agenzia di rating S&P Global Ratings ha comunicato di aver migliorato l’outlook sull’azienda portandolo a positivo “grazie ai miglioramenti della performance operativa ed alla generazione di cash glow”. Il rating è rimasto invariato a BB+.La promozione di S&P attiva in un momento delicato per l’ex monopolista italiano in quanto da giorni si vocifera su un imminente uscita dell’attuale Ad Flavio Cattaneo che non sarebbe troppo gradito all’azionista di riferimento, l’azienda francese Vivendi.