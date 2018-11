Telecom Italia: c'è intesa su nome Luigi Gubitosi come amministratore delegato

Titta Ferraro 17 novembre 2018 - 22:58

MILANO (Finanza.com)

Dopo giorni di serrate trattative c'è l'accordo sul nome di Luigi Gubitosi come nuovo amministratore delegato di Telecom Italia. Nelle ultime ore è stata trovata la quadra con tutti i 10 consiglieri eletti nella lista Elliott che sono pronti a votare compatti domani il nome del nuovo ceo che prenderà il posto di Amos Genish, sfiduciato dal cda lo scorso 13 novembre. Secondo quanto indicato dall'agenzia Ansa tutti i 10 consiglieri in quota Elliott, dopo una lunga serie di contatti tra il presidente Fulvio Conti e i singoli consiglieri, sono pronti a sostenere la candidatura di Gubitosi.L'ex banchiere di Merrill Lynch e attuale commissario straordinario di Alitalia l'ha spuntata su Alfredo Altavilla, l'altro nome forte in lizza per la guida di Tim e che nelle ultime ore si ha fatto indietro (anche Altavilla è tra i 10 consiglieri indipendenti eletti nella lista Elliott).Il cda di Telecom Italia è in programma domani pomeriggio e con ogni probabilità Gubitosi verrà eletto a maggioranza (gli altri 5 consiglieri sono in quota Vivendi difficilmente voteranno Gubitosi).