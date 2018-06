Telecom Italia, accordo su esuberi. Di Maio esulta: evitata cassa integrazione per 30mila lavoratori

Titta Ferraro 12 giugno 2018 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

E' stato raggiunto nella notte l'accordo su 4.500 esuberi in Telecom Italia. L'intesa è arrivata dopo una lunghissima trattativa iniziata ieri a metà giornata tra sindacati, azienda e governo. Lo riporta oggi Radiocor rimarcando che l'intesa prevede l'utilizzo dell'art. 4 della legge Fornero, ovvero dei prepensionamenti.Telecom ha accolto la richiesta dei sindacati di utilizzare i contratti di solidarietà per 29.500 lavoratori al posto della cassa integrazione straordinaria.Esulta il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio: "Sto uscendo adesso dalla sede del Ministero - ha scritto Di Maio su Facebook - . E' tardi, ma sono felice perchè abbiamo raggiunto un accordo importante per la vita di migliaia di persone. Abbiamo chiuso poco fa l'accordo sulla trattativa Tim che sarebbe scaduto questa notte, lasciando in cassa integrazione circa 30.000 lavoratori e senza dare loro risposte concrete".Di Maio ha aggiunto che seguirà le prossime fasi "con la massima attenzione" e l'accordo dovrà essere approvato anche dai lavoratori con un referendum interno "un principio che è alla base dei valori del Movimento 5 Stelle".