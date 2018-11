Telecom Italia: Vivendi critica ancora Elliott e boccia la svalutazione 'improvvisa e inusuale'

Titta Ferraro 9 novembre 2018 - 10:34

Vivendi, maggiore azionista di Telecom Italia con una quota di quasi il 24%, ha dichiarato che la decisione della società italiana di svalutare il patrimonio di miliardi di euro peserà fortemente sul prezzo delle sue azioni. Vivendi definisce la decisione del consiglio di Telecom Italia "improvvisa e inusuale" in quanto avvenuta nel corso dell'esercizio e non a chiusura del bilancio. "È giusto chiedere ciò che Elliott ha in mente per evitare che il prezzo delle azioni cada a scapito di tutti gli azionisti della compagnia", ha detto un portavoce della tlc transalpina.