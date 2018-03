Telecom Italia: Genish, processo separazione rete inizierà tra pochi giorni

Titta Ferraro 7 marzo 2018 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Tempi brevi per l'inizio del processo di separazione della rete Telecom Italia. Lo ha annunciato oggi l'amministratore delegato di di Telecom Italia, Amos Genish. Nel corso della conference call di presentazione dei conti 2017 e del piano DigiTim 2018-2020, Genish ha affermato che il processo formale della separazione della rete Telecom inizierà "entro pochi giorni" e sarà portato a compimento entro alcuni mesi. Sul modello di separazione della rete concordato con governo e regolatore, il ceo di Telecom si mostra molto soddisfatto e si aspetta che vada ad accrescere il valore dell'asset sia per l'azienda che per l'Italia.