Telecom Italia, Consob chiede ulteriori chiarimenti su posizione Vivendi: titolo arretra in Borsa

Continua a perdere quota il prezzo di Telecom Italia. Il Governo e le autorità di vigilanza non lasciano il mordente ed insistono nel procedimento verso al francese Vivendi per approfondire il suo ruolo all’interno della compagnia tlc italiana.Secondo fonti di stampa nazionale, la Consob avrebbe chiesto ai membri del collegio sindacale di Telecom Italia dettagli sul ruolo esercitato da Vivendi nel gruppo. Nel frattempo, i cinque membri del Cda di Telecom Italia eletti da fondi avrebbero chiesto di inserire nell'ordine del giorno della prossima riunione (in agenda i primi di settembre) una discussione sulla governance della società.Sempre a settembre poi, l’azienda dovrà nominare un nuovo Ad, carica ricoperta ad oggi ad interim dal Presidente Arnaud de Puyfontaine. In questo quadro il titolo al momento sta perdendo l’1% a 0,8415 euro.