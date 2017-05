Telecom Italia: Commissione Ue approva controllo di Vivendi, ma dovrà cedere quote Persidera

Valeria Panigada 30 maggio 2017 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea ha approvato l'acquisizione del controllo di fatto di Telecom Italia da parte della francese Vivendi. La decisione è subordinata alla cessione delle quote detenute da Telecom Italia in Persidera, joint venture con il gruppo editoriale L'Espresso attiva anche sul mercato dell'accesso all'ingrosso alle reti digitali terrestri per la trasmissione di canali televisivi. Secondo Bruxelles, la partecipazione indiretta di Vivendi a Persidera avrebbe potuto creare conflitto, visto che il gruppo francese detiene significative quote di minoranza anche in Mediaset, anch'essa attiva sul mercato dell'accesso all'ingrosso alle reti digitali terrestri per la trasmissione di canali televisivi.