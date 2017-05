Technogym soffre in Borsa dopo i downgrade: titolo a 6,73 euro

Alessio Trappolini 3 maggio 2017 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Mattinata sofferta per Technogym in Borsa. Il titolo sconta una fra le peggiori performance dell’intero mercato azionario italiano dopo che vari analisti si sono espressi in maniera meno positiva rispetto al passato per quanto riguarda il futuro della società.



Alla luce dei conti del primo trimestre 2017 Kepler Cheuvreux ha rimosso la raccomandazione d’acquisto sul titolo portandola a Neutral. Stesso provvedimento preso dall’italiana Banca Akros, che ha declassato la raccomandazione da Neutral a Accumulate. In questo quadro il titolo arretra del – 4,88% a 6,73 euro.