Techedge verso Piazza Affari, nulla osta da Consob all'Ipo

Daniela La Cava 6 dicembre 2018 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Techedge si muove verso Piazza Affari. La società di consulenza, attiva sui temi della trasformazione digitale e delle tecnologie evolutive, ha ricevuto da Consob il via libera al prospetto informativo relativo all’ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie della società sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana. "Il collocamento istituzionale, rivolto esclusivamente ad investitori istituzionali e finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni sul Mta, ha a oggetto un numero massimo di 2.670.000 azioni", si legge in una nota.L’offerta Offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione (OPVS) aprirà lunedì 10 dicembre ed è previsto che termini mercoledì 12 dicembre, salvo proroga o chiusura anticipata. La forchetta di prezzo indicativa è stata stabilita tra 4,2-4,9 euro per azione.