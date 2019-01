Tav, fonti governo: 'analisi tecnica sui costi-benefici negativa'. Commissione: 'lavoro infernale'

Laura Naka Antonelli 10 gennaio 2019 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

"Si andrebbe verso una analisi tecnica negativa sui costi-benefici per la Tav. L'analisi è contenuta nella relazione consegnata al governo, definita ancora una "bozza preliminare". Lo si apprende, riporta il sito del quotidiano La Repubblica, da fonti dell'esecutivo, al termine del vertice che si è svolto nella serata di mercoledì a Palazzo Chigi sul tema dei migranti.Come riporta il Giornale l'analisi è stata consegnata al ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, come ha confermato il professor Marco Ponti, che presiede la commissione incaricata dal governo di realizzare uno studio sulla opportunità, o meno, di dare vita alla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.Così Ponti a Sky Tg 24: "Noi consegniamo oggi, credo in quest'ora addirittura (nel pomeriggio di ieri). È stato un lavoro infernale fatto in pochi mesi". Ed ha aggiunto: "Non posso parlare degli esiti dei conti perché l'accordo con il ministro Toninelli con il mio gruppo è che se ne parli solo dopo che il ministero li avrà resi pubblici".