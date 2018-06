Tasso Btp si infiamma di nuovo: decennale arriva al 3,1%

Titta Ferraro 8 giugno 2018 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Rinnovate tensioni sui Btp. I titoli di Stato decennali italiani soffrono sul secondario segnano un rendimento superiore al 3% con un picco in avvio di giornata al 3,10%, non lontano dai massimi dal 2014 toccati lo scorso 29 maggio al 3,14%. Di contro l'avversione al rischio sui mercati fa scendere il rendimento del Bund tedesco allo 0,44% dopo che ieri era salito sopra 0,50% sulle attese per l'uscita dal QE da parte della Bce.Lo spread Btp-Bund risulta pertanto in allargamento in area 257 pb.