Tasso Btp decennale sotto 2,5%, spread si stringe a 212 pb

Titta Ferraro 17 luglio 2018 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

Btp a ruba oggi con spread in veloce restringimento. Il rendimento del Btp decennale è sceso sotto il 2,5% per la prima volta da maggio con gli investitori attratti dai titoli di Stato italiani che nella parte lunga della curva offrono rendimenti praticamente doppi rispetto a quelli della Spagna.Il ministro delle finanze, Giovanni Tria, nei prossimi mesi dovrebbe organizzare una trasferta in Asia, con la Cina al centro dell'attenzione. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il numero uno di via XX Settembre tenterà di spiegare agli investitori asiatici i vantaggi dell'acquisto di BTP italiani.