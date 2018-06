Tasso Btp biennale crolla da 1,67% a 1,03%, curva torna più ripida dopo rassicurazioni Tria

Titta Ferraro 11 giugno 2018 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Violento movimento sul secondario con i Btp in forte recupero soprattutto nella parte corta della curva dei tassi. Il rendimento del Btp biennale è sceso repentinamente in area 1%, toccando questa mattina un minimo a 1,03% rispettoa ll'1,67% a cui aveva chiuso la guiornata di venerdì. In decisa contrazione anche il rendimento del Btp decennale al 2,35% con spread Btp-Bund a 235 pb.Il mercato guarda con favore alle dichiarazioni di Giovanni Tria. Il ministro dell'Economia ha detto che non è in discussione alcun proposito di uscire dall'euro e che la politica fiscale sarà coerente con il fine di ridurre il rapporto debito-pil.