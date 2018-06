Tasso Btp avvicina pericolosamente muro 3%, spread balza da 230 a 247 pb

Titta Ferraro 7 giugno 2018 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Sialzano nuovamente le tensioni sui Btp. Mentre il Bund risale dai minimi di giornata, i titoli di Stato decennali italiani soffrono sul secondario con il rendimento del sui massimi di giornata al 2,95%. Lo spread Btp-Bund risulta pertanto in deciso allargamento in area 247 pb dai minimi a 230 pb a cui viaggiava in mattinata.