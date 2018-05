Tasso Btp 2 anni crolla in due ore da 1,7% a 0,7%, mercato scommette su soluzione crisi politica

Titta Ferraro 31 maggio 2018 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Violento movimento sul secondario con Btp in forte recupero soprattutto nella parte cordta della curva. Il rendimento del Btp biennale è sceso repentinamente sotto l'1%, passando in poche ore da 1,7% a 0,65%. In decisa contrazione anche il rendimento del Btp ddecennale al 2,65% con spread Btp-Bund a 219 pb.Il mercato guarda con favore al riavvicinarsi di una soluzione alla crisi politica. Ieri è tornata sul tavolo l'ipotesi di un governo M5S-Lega con lo spstamento di Savona a un altro ministero. La proposta di Di Maio è ora al vaglio della Lega con Matteo salvini che oggi tornerà a Roma per trattare.