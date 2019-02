Tassi Mutui: a gennaio restano sui minimi, nessun effetto da fine QE e spread Btp

Valeria Panigada 8 febbraio 2019 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Iltasso Euribor (3 mesi) rimane sui minimi. A gennaio è rimasto è in linea con quanto rilevato per tutto il 2017 e inizio 2018, inferiore di soli 2 centesimi. "Dalla prima rilevazione del 2019 e da come si stanno comportando gli indici di riferimento in questi primi giorni di febbraio - commentano da Tecnocasa - sembrano per il momento congelate le variabili Spread Btp-Bund e il termine del QE annunciato dalla Bce negli scorsi mesi".