Tassi Btp sopra 3% per la prima volta dall'8 giugno, spread oltre 260 pb

3 agosto 2018

MILANO (Finanza.com)

Rimangono forti le tensioni sui Btp dopo la fiammata di ieri dello spread. Il tasso del Btp decennale è risalito sopra la soglia del 3% negli ultimi minuti, valore che non vedeva dall'8 giugno scorso.Lo spread Btp-Bund si è spinto fino a 262 punti base dai 245 dell'avvio.A tenere banco è il nodo manovra 2019 con una crescente preoccupazione legata al delicato passaggio della legge di bilancio 2019 che entrerà nel vivo tra un mese. Ieri era in programma il primo super vertice sull'argomento tra il premier Giuseppe Conte, i due vice premier Salvini e Di Maio, i ministri Tria e Savona e il sottosegretario a palazzo Chigi, Giancarlo Giorgetti. Vertice poi saltato per il prolungarsi degli impegni di Di Maio sul dl dignità.