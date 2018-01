Tasse: Renzi, pressione fiscale scesa di 2 punti in 5 anni e scenderà ancora

Titta Ferraro 5 gennaio 2018 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

"Lapressione fiscale era al 42,4% nel III trimestre 2012 e oggi è al 40,3% nel III trimestre 2017. In cinque anni le tasse sono scese di due punti. Per i prossimi cinque anni dobbiamo farne altri due. Non facciamo miracoli, ma risultati". Così il segretario del Pd ed ex premier, Matteo Renzi, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat relativamente alla pressione fiscale.