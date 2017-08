Tasse: Padoan, quest'anno meno imposte per oltre 20 miliardi rispetto al 2013

Titta Ferraro 16 agosto 2017 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Oltre 20 miliardi di euro di peso fiscale in meno per i contribuenti italiani rispetto al 2013. E' quanto stima il Tesoro per il 2017. Lo afferma questa mattina il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in una nota di commento ai positivi dati sul Pil. ""L’intero spettro delle tasse sulle famiglie e sulle imprese è stato interessato da riduzioni - sottolinea Padoan - è stata ridotta l’Irpef ai lavoratori con remunerazioni più basse attraverso un beneficio di 80 euro al mese, è stata eliminata la componente Irap calcolata sul lavoro dipendente, è stata cancellata l’IMU sui beni strumentali imbullonati e quella sui terreni agricoli, l’IRES è scesa dal 27,5 al 24 percento, l’imposta sulla proprietà della casa in cui si vive (TASI) è stata cancellata. Stimiamo che nel 2017 su queste voci i contribuenti italiani pagheranno meno imposte per un importo superiore a venti miliardi di euro rispetto al 2013".