Tap, Salvini dopo incontro Blair: 'benefici superiori a costi, fondamentali bollette meno care per italiani'

Laura Naka Antonelli 5 settembre 2018 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Riguardo all'incontro con l'ex primo ministro britannico Tony Blair, che oggi è consulente dell'azienda che costruisce il gasdotto in Puglia, dunque in merito alla sua posizione riguardo al Tap, il vicepremier Matteo Salvini ha detto, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, che "con Blair abbiamo parlato di molti temi, a partire dalla Libia".Continuando:"Ritengo fondamentale che gli italiani possano pagare bollette meno care. Rispetteremo ambiente e ulivi, ma i benefici del Tap sono superiori ai costi. L'Italia non deve essere spettatrice della partita energetica. C'è un piano energia a cui stiamo lavorando".