Tamburi: partecipata Roche Bobois presenta domanda quotazione su Borsa Parigi

Tamburi Investment Partners (Tip), investment / merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento Star, ha annunciato che la propria partecipata Roche Bobois ha presentato alle competenti autorità francesi la domanda per l’ammissione alla quotazione in Borsa delle proprie azioni. Il progetto di quotazione, si legge in una nota del gruppo guidato da Giovanni Tamburi, è stato concepito per coniugare una solida storia di crescita profittevole e di generazione di liquidità, sostenere le ambizioni di accelerazione della crescita internazionale, con l'obiettivo di arrivare ad un fatturato consolidato nel 2021 di circa 320 milioni di euro, nonché per consentire ad alcuni soci di alleggerire le proprie partecipazioni.Tip detiene, tramite TXR - società di cui Tip controlla il 51% - una quota del 39% circa del capitale di Roche Bobois, avendo acquisito una prima partecipazione nel 2013, successivamente incrementata.