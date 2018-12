Tamburi cede partecipazioni in iGuzzini

Daniela La Cava 21 dicembre 2018 - 16:59

Tamburi Investment Partners ha annunciato che la partecipata Tipo ha sottoscritto il contratto, definitivamente vincolante, per la cessione di tutte le proprie partecipazioni (dirette e indirette) nella iGuzzini Illuminazione al gruppo svedese Fagerhult. L’unione delle due società darà vita a uno dei maggiori gruppi europei nel settore della illuminazione professionale. Il prezzo stabilito è di 385 milioni di euro al lordo dell’indebitamento finanziario e verrà corrisposto, al closing, in contanti per il 74% e in azioni Fagerhult di nuova emissione per la parte rimanente.