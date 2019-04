TXT e-solutions: acquisisce il gruppo Assioma

michele fanigliulo 25 aprile 2019 - 08:03

TXT e-solutions ha stipulato un accordo per l’acquisizione del capitale sociale di Link Software. Questa detiene una quota pari al 100% del capitale sociale di Assioma.Net, titolare a sua volta di una quota pari al 51% del capitale sociale di Assiopay.Link Software inoltre detiene una quota pari al 70% del capitale sociale di Assioma.Itec gruppo specialista italiano nella governance della qualità del software applicativo, con competenze specialistiche consolidate da un’esperienza quasi trentennale e organizzate con circa 150 dipendenti operativi nelle sedi di Torino, Milano e Bari. Il Gruppo Assioma annovera fra i propri clienti numerose banche, tra cui Intesa San Paolo, Unicredit Leasing, UBI, ING Direct, Widiba, Gruppo BPM e aziende di primaria importanza nei settori delle Telecomunicazioni, dell’Industria, dei Servizi.Il corrispettivo per l’operazione, sarà pari a 6,8 milioni, pagati per cassa al closing per 4,5 milioni e per 2,3 milioni in azioni di TXT, utilizzando la liquidità disponibile e le azioni proprie in portafoglio. La firma dell’accordo definitivo, che è condizionato all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 da parte di ciascuna società del Gruppo Assioma, è previsto il 30 aprile 2019.