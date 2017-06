TPS Group acquisisce il 70% di Stemar Consulting

Luca Fiore 22 giugno 2017 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

TPS, holding operativa del Gruppo TPS, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 70% di Stemar Consulting, attiva nel settore del Cost Engineering (reverse engineering e analisi degli aspetti progettuali e realizzativi al fine di ridurre il costo di un componente/sistema/prodotto).Stemar Consulting, con sede a Orbassano (TO), impiega circa 17 dipendenti e ha registrato nel 2016 un fatturato di 1,54 milioni di euro, un Ebitda margin pari al 27% e una PFN negativa pari a circa 0,2 milioni di euro.L’operazione prevede l’acquisizione del 70% della società con il pagamento di un prezzo pari a 700 mila euro, di cui la metà al momento del trasferimento quote e la restante parte a sei mesi.È previsto un earn out di 65 mila euro annuo legato al raggiungimento di target di fatturato della società con riferimento agli esercizi 2018, 2019 e 2020.