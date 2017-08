TOD’S: conti deboli ma in linea con il consenso, parere analisti disallineato

Alessio Trappolini 4 agosto 2017 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Conti in linea con le attese e titolo in rialzo questa mattina a Piazza Affari. Tod’s ha registrato un andamento operativo fiacco nei primi sei mesi dell’anno ma in linea con le previsioni di consenso degli analisti. Nel dettaglio, l’azienda ha riportato un fatturato ancora debole e margini operativi in calo. L'Ebitda è sceso del 12,3% rispetto al 2016 in linea con le nostre attese.Contrastato il parere degli analisti. Hanno ridotto il target price sia SG che Equita, portandolo rispettivamente a 56 e 55 euro. Bastian contrari Kepler Cheuvreux, valutazione alzata a 58 euro, e B. Garnier, fair value alzato a 58 euro (pur in presenza di una reiterazione della raccomandazione Sell).