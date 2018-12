TIM sigla accordo di collaborazione con LG per il 5G in Italia

simone borghi 17 dicembre 2018 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

TIM e LG hanno siglato un importante accordo di collaborazione focalizzato sullo sviluppo del 5G. la firma è avvenuta in occasione dell’evento di inaugurazione del 5G Innovation Hub di TIM che si è tenuto il 12 dicembre scorso a Roma.La partnership ha l’obiettivo di valorizzare la capacità di innovazione delle due società al fine di anticipare il lancio congiunto di servizi e terminali 5G in Italia.Nel dettaglio, TIM supporterà LG nello sviluppo delle soluzioni 5G per il mercato italiano, mettendo a disposizione l’ecosistema di partner degli innovation Hub, il know-how tecnologico con le migliori risorse dei propri centri di ricerca e la disponibilità degli ambienti di test per il 5G. LG, a sua volta, sosterrà TIM offrendo il supporto tecnico necessario alle attività di sviluppo e test delle soluzioni 5G.