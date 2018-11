TIM e Huawei: partnership per offrire servizi di rete evoluti alle imprese italiane

Titta Ferraro 8 novembre 2018 - 16:43

MILANO (Finanza.com)

TIM e Huawei hanno avviato una partnership per offrire alle imprese italiane servizi innovativi basati sulla tecnologia SD-WAN (Software Defined Wide Area Network), in grado di accrescere l’affidabilità, la flessibilità e l’efficienza delle reti aziendali. L’accordo, siglato durante il Huawei Connect, s’inserisce nella strategia di evoluzione dell’offerta di soluzioni di rete TIM per i clienti Business attraverso l’integrazione con le infrastrutture cloud di TIM.La tecnologia SD-WAN di Huawei, la prima ad essere integrata nella console tra le soluzioni che saranno rese disponibili da TIM, consente di realizzare soluzioni di bilanciamento e di ottimizzazione delle applicazioni su diversi collegamenti e reti private virtuali tra più sedi o più data center, aggiungendo flessibilità agli elevati livelli di prestazioni e di sicurezza offerti dalle reti MPLS (Multilabel Protocol Switching).Le due aziende, facendo leva sulle rispettive competenze e tecnologie, collaboreranno anche allo sviluppo di un programma per offrire soluzioni avanzate e servizi innovativi per il business.