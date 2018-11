TIM: collaborazione strategica con Sansung per il lancio del 5G in Italia

Titta Ferraro 13 novembre 2018 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

TIM e Samsung Electronics hanno firmato oggi a Seoul un accordo di collaborazione strategica per il lancio congiunto dei servizi 5G di TIM in Italia e di terminali 5G Samsung per TIM. Le due società intendono attivare ogni strumento tecnico e commerciale a loro disposizione per anticipare al 2019 la data di lancio dei terminali Samsung 5G in Italia e per sviluppare ed offrire congiuntamente servizi 5G.TIM, si legge in una nota, supporterà Samsung durante tutte le fasi dello sviluppo del prodotto per l’Italia, mettendo a disposizione del progetto l’ecosistema di partner degli innovation hub, il know-how tecnico con le migliori risorse dei propri centri ricerca e la disponibilità degli ambienti di test TIM del 5G. TIM inoltre promuoverà la partnership tramite un impegno specifico in ogni fase della commercializzazione del prodotto: dalla messa a punto delle funzionalità fino alla promozione e distribuzione del prodotto tramite opportune campagne mirate.Samsung da parte sua fornirà tutto il supporto tecnico necessario durante la fase di sviluppo e certificazione del prodotto e predisporrà insieme a TIM un piano di comunicazione per il lancio congiunto del servizio 5G. La collaborazione comprende inoltre lo sviluppo di specifiche iniziative sui servizi Internet of Things con particolare riferimento alle soluzioni di Smart Home.