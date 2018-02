TIM: accordo con Qualcomm su Business Innovation e 5G

Titta Ferraro 28 febbraio 2018 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

TIM e Qualcomm Technologies Inc., sussidiaria di Qualcomm Incorporated, hanno siglato un accordo di cooperazione di ampia portata in ambito Business Innovation. Le due aziende vantano una relazione continuativa, lavorando congiuntamente a diverse iniziative e attività sul 5G, oltre a sostenere la trasformazione digitale in Italia e Brasile. Attraverso questa nuova cooperazione, Qualcomm Technologies e TIM puntano a condividere una visione strategica sullo sviluppo del business e sui servizi avanzati abilitati dalle nuove tecnologie - in particolare dal 5G - e testare soluzioni innovative per accelerarne l’introduzione commerciale.L'accordo si articola intorno a tre tematiche principali: casi d'uso per servizi mobili avanzati, con particolare riferimento alle prospettive abilitate dalla tecnologia 5G e ai servizi relativi all'IoT; servizi innovativi basati su Advanced Analytics che fanno leva sull'aumento dei dati provenienti da dispositivi, reti, applicazioni e servizi abilitati dal 5G; prodotti innovativi per rete mobile e fissa.“Con questo accordo siglato con Qualcomm Technologies, confermiamo ancora una volta il nostro impegno nell’offrire ai nostri clienti la migliore customer experience possibile, combinando i servizi e le soluzioni più innovative e performanti con un servizio clienti semplice e chiaro”, ha dichiarato Amos Genish, TIM Chief Executive Officer.