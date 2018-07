TIM: Stefano De Angelis termina il mandato di CEO in TIM Brasil, al suo posto arriva Sami Foguel

Luca Fiore 20 luglio 2018 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

TIM ha emesso una nota per annunciare che Stefano De Angelis, alla fine dei suoi due anni di mandato e in accordo con l’azienda, ha presentato le proprie dimissioni da Chief Executive Officer di TIM Participações.Il Cda ha nominato all’unanimità Sami Foguel alla carica di Executive Officer. Stefano De Angelis resterà nel Board di TIM Participações in qualità di Consigliere “anche per garantire un efficace passaggio di consegne e supportare la Società nel raggiungimento degli obiettivi strategici”.