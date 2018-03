TIM: Pietro Scott Jovane nuovo Chief Commercial Officer

Luca Fiore 21 marzo 2018 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

TIM ha emesso una nota per annunciare che, da metà aprile, Pietro Scott Jovane entrerà a far parte del Gruppo con il ruolo di Chief Commercial Officer.“Pietro Scott Jovane opererà a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Amos Genish, e avrà la responsabilità di sviluppare la strategia commerciale dell’azienda riguardante tutta l’offerta Consumer/Small Enterprise, Business/Top Clients e Multimedia Entertainment, con l’obiettivo di accelerare la convergenza tra contenuti e piattaforme di distribuzione. A Pietro Scott Jovane faranno inoltre riferimento le attività relative al posizionamento e allo sviluppo del Brand”, riporta la nota della società.Pietro Scott Jovane ha maturato una profonda esperienza in ambito media, tecnologia e e-commerce ricoprendo, tra gli altri, il ruolo di Group Controller in Seat Pagine Gialle, CEO di Microsoft Italia, CEO di RCS Mediagroup, e più recentemente CEO in ePRICE.